The Lake Champlain Waldorf School in Shelburne held their graduation ceremony on June 9. The class had 16 graduates: Alison Campbell Simonds, Amara Lily Krag), Avery Valleau McLean, Felix Cesar Blanchard (Charlotte), Colin M. Netzel, Cullin A. McGregor, Eliza Lyndon Cadwell, Elliott James Rice, Hannah Sophrina Webster, Lark Griggs Thompson (Charlotte), Leyi Zhang, Lillian Suzanne Espenshade, Malachy Lynwood Snow, Simon Vargas, Stella Rose Davitian Johnson, Mateo Neziah Morelli.