Charlotte and Hinesburg Honor Roll: 2nd Semester 18-19

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HIGH HONORS

Magner Amsbary, Jacob T. Ashe, Maryn K. Askew, Ashton T. Barbeau, Henry C. Bijur, Samantha K. Blackmore, Aidan  Blasius, Katheryne Q. Boardman, Seth C. Boffa, Lillian M. Cazayoux, Elizabeth M. Charney, Isabel M. Cohen, Emma Comeau, Philip I. Davis, Phoebe B. Dennison, Margaret  Eagan, Schuyler M. Edgar Holmes, Ryann  Estey, Bay  Foley-Cox, Eva C. Frazier, Sean  Gilliam, Rose L. Gladstone, Maxwell J. Gorman, Isabella L. Hackerman, Lena S. Hansen, Skyler C. Heininger, Julia C. Hillier, Jakob R. Holm, Sadie E. Holmes, Sam G. Holmes, Emaleigh R. Hunter, Julia L. Kahn, Caleb W. Knox, Isaac Krementsov, Emily A. Lang, Kyle R. Lang, Alyssana C. Lasek, Jade A. Leavitt, Calvin H. Lord, Henry A. Lunde, Cassandra A. MacMahon, Elyse G. Martin-Smith, Courtney J. McDermott, Anna S. McGrade, Luka E. Mester, Ivy D. Miller, Molly  Milne-Gerlaugh, Finnegan  Mittelstadt, Layla J. Morris, Olivia  Morton, Avery L. Murray-Gurney, Innogen  Naylor, Hailey Q. Palmer, Stella J. Pappas, Asher M. Pellett, Sophie K. Pidgeon, Zoe M. Prue, Alden J. Randall, Benjamin H. Ross, Audrey A. Schnell, Carolina S. Sicotte, Chloe E. Silverman, Wiley C. Simard, Cailean  Sorce, Chloe G. Stidsen, Samuel H. Sturim, Paige E. Thibault, Jake P. Twarog, Mia E. Twarog, Norah  VanVranken, Ruby M. Volzer, Cooper T. Whalen, Oscar W. Williams, Eleanor C. Woodruff, Tyler G. Wuthrich, Catherine M. Young

A/B HONORS

Levon A. Applin, Gabriel R. Atkins, Riley K. Bagnato, Ellie K. Baker, Turner  Barbour, Cecilia R. Barringer, Lucy H. Barringer, Max A. Barron, Andrew N. Bastress, Holden  Batchelder, William W. Berkowitz, Daniel P. Bernier, Zachery  Billado-Dubie, Emma M. Bissonette, Benjamin R. Blackmore, Julia M. Blanck, Cole A. Boffa, Cecily G. Breen, Grace K. Buzzell, Kayli A. Carlson, Kayla H. Carroll, Sophia M. Channell, Isabel C. Charlson, Katherine N. Cheney, Clara A. Cichoskikelly, Spencer P. Clark, Khomanani J. Clemmons, Graham P. Coates-Farley, Bronwen S. Cobden, Caille  Comeau, Connor M. Contois, Willem D. Cornish, Chandlee A. Crawford, Alex A. Curtis, Sebastian A. D’Amico, Julia E. Daggett, Isaac B. Davies, Enzo M. Delia, Sachi  Depot, Aidan H. Devine, Ty N. Dousevicz, Rowan A. Dunlop, Isabella B. Durochia, Elizabeth T. Emmons, Evelyn R. Emmons, Abigail C. Ferrara, Evan J. Ferrara, Broderick  Flynn, Angela R. Fortin, Benjamin J. Fox, Cassidy R. Frost, Elizabeth  Girard, Ryan P. Gladstone, Miro  Gohacki, Gregory S. Goldsmith, Julia A. Grant, Kennedy C. Green Hawkins, Olivia C. Hagios, Ella R. Haire, Miranda A. Hamlett, Samuel E. Hansen, Jane  Hardy, Phebe  Hardy, Madeline M. Haydock, Michael S. Hayes, Patcha P. Hennessey, Benjamin S. Herskowitz, Asha G. Hickok, Seamus M. Higgins, Kayla  Howatt, Brynn B. Hutchins, Peter J. Hyams, Elizah R. Jacobs, Sydney Jimmo, Sarah S. Johnson, Noah B. Jordan, Leif J. Jurgenson, Charlie R. Kantor, Isa G. Kaplan, Hunter J. Kehoe, Sophia M. Kehr, Samuel W. Knox, Annaliese M. Kramer, Jakob  LaBelle, Cameron A. LaBounty, Emmett M. LaChapelle, Aden  LaGro, Finnegan M. Lahey, Holden L. Lalumiere, Chloe E. Landers, Jack M. Landry, Matthew M. Larrabee, Alexander D. Lewis, Mia S. Lewis, Ethan D. Lisle, Frederick D. Marshall, Phoebe  Mason, Dylan J. Maynard, Aaron N. McNally, Lily A. Menk, Eliza M. Merrill, Evelyn B. Miller, Isabelle G. Mittelstadt, Donald F. MonFreda, Luke Z. Morton, Caleb  Nye, Trinity  Nye, Finn  O’Brien, Cody J. O’Neil, William J. Oates, Maxwell J. Opton, Cole B. Otley, Mason V. Otley, Binney G. Patton, Sage J. Pecor, Anna L. Pelkey, Hannah O. Postlewaite, Jake  Potter, Nikolai M. Pughe, Caroline F. Reynolds, Stuart G. Robinson, Jason P. Rosner, Molly F. Rubin, Benjamin M. Sampson, Rayona T. Silverman, Erik D. Simkins, Sohaila C. Shiffert, Claire M. Smith, Olivia  St.Peter, Celilo B. Swain, Kennady R. Sweeney, Lila S. Taylor, Grace E. Thorburn, Konstantin J. Thurber, Jasmin Y. Townsend-Ng, Aidan P. Trus, Kalin  Turner, Benjamin  Vincent, Taylor N. Vincent, Jazmyn  Walker, Ryan  Walker, Grace N. Washburn, Benjamin L. Wetzell, Fritz J. Wetzell, Ryan  Winegar, Eden G. Wright, Thomas D. Wright, Calvin H. Wuthrich

  

Charlotte and Hinesburg Honor Roll: 2nd Semester 18-19 added by on
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