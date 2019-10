Charlotte and Hinesburg Honor Roll: 2nd Semester 18-19

Connect on Linked in

HIGH HONORS

Magner Amsbary, Jacob T. Ashe, Maryn K. Askew, Ashton T. Barbeau, Henry C. Bijur, Samantha K. Blackmore, Aidan Blasius, Katheryne Q. Boardman, Seth C. Boffa, Lillian M. Cazayoux, Elizabeth M. Charney, Isabel M. Cohen, Emma Comeau, Philip I. Davis, Phoebe B. Dennison, Margaret Eagan, Schuyler M. Edgar Holmes, Ryann Estey, Bay Foley-Cox, Eva C. Frazier, Sean Gilliam, Rose L. Gladstone, Maxwell J. Gorman, Isabella L. Hackerman, Lena S. Hansen, Skyler C. Heininger, Julia C. Hillier, Jakob R. Holm, Sadie E. Holmes, Sam G. Holmes, Emaleigh R. Hunter, Julia L. Kahn, Caleb W. Knox, Isaac Krementsov, Emily A. Lang, Kyle R. Lang, Alyssana C. Lasek, Jade A. Leavitt, Calvin H. Lord, Henry A. Lunde, Cassandra A. MacMahon, Elyse G. Martin-Smith, Courtney J. McDermott, Anna S. McGrade, Luka E. Mester, Ivy D. Miller, Molly Milne-Gerlaugh, Finnegan Mittelstadt, Layla J. Morris, Olivia Morton, Avery L. Murray-Gurney, Innogen Naylor, Hailey Q. Palmer, Stella J. Pappas, Asher M. Pellett, Sophie K. Pidgeon, Zoe M. Prue, Alden J. Randall, Benjamin H. Ross, Audrey A. Schnell, Carolina S. Sicotte, Chloe E. Silverman, Wiley C. Simard, Cailean Sorce, Chloe G. Stidsen, Samuel H. Sturim, Paige E. Thibault, Jake P. Twarog, Mia E. Twarog, Norah VanVranken, Ruby M. Volzer, Cooper T. Whalen, Oscar W. Williams, Eleanor C. Woodruff, Tyler G. Wuthrich, Catherine M. Young

A/B HONORS

Levon A. Applin, Gabriel R. Atkins, Riley K. Bagnato, Ellie K. Baker, Turner Barbour, Cecilia R. Barringer, Lucy H. Barringer, Max A. Barron, Andrew N. Bastress, Holden Batchelder, William W. Berkowitz, Daniel P. Bernier, Zachery Billado-Dubie, Emma M. Bissonette, Benjamin R. Blackmore, Julia M. Blanck, Cole A. Boffa, Cecily G. Breen, Grace K. Buzzell, Kayli A. Carlson, Kayla H. Carroll, Sophia M. Channell, Isabel C. Charlson, Katherine N. Cheney, Clara A. Cichoskikelly, Spencer P. Clark, Khomanani J. Clemmons, Graham P. Coates-Farley, Bronwen S. Cobden, Caille Comeau, Connor M. Contois, Willem D. Cornish, Chandlee A. Crawford, Alex A. Curtis, Sebastian A. D’Amico, Julia E. Daggett, Isaac B. Davies, Enzo M. Delia, Sachi Depot, Aidan H. Devine, Ty N. Dousevicz, Rowan A. Dunlop, Isabella B. Durochia, Elizabeth T. Emmons, Evelyn R. Emmons, Abigail C. Ferrara, Evan J. Ferrara, Broderick Flynn, Angela R. Fortin, Benjamin J. Fox, Cassidy R. Frost, Elizabeth Girard, Ryan P. Gladstone, Miro Gohacki, Gregory S. Goldsmith, Julia A. Grant, Kennedy C. Green Hawkins, Olivia C. Hagios, Ella R. Haire, Miranda A. Hamlett, Samuel E. Hansen, Jane Hardy, Phebe Hardy, Madeline M. Haydock, Michael S. Hayes, Patcha P. Hennessey, Benjamin S. Herskowitz, Asha G. Hickok, Seamus M. Higgins, Kayla Howatt, Brynn B. Hutchins, Peter J. Hyams, Elizah R. Jacobs, Sydney Jimmo, Sarah S. Johnson, Noah B. Jordan, Leif J. Jurgenson, Charlie R. Kantor, Isa G. Kaplan, Hunter J. Kehoe, Sophia M. Kehr, Samuel W. Knox, Annaliese M. Kramer, Jakob LaBelle, Cameron A. LaBounty, Emmett M. LaChapelle, Aden LaGro, Finnegan M. Lahey, Holden L. Lalumiere, Chloe E. Landers, Jack M. Landry, Matthew M. Larrabee, Alexander D. Lewis, Mia S. Lewis, Ethan D. Lisle, Frederick D. Marshall, Phoebe Mason, Dylan J. Maynard, Aaron N. McNally, Lily A. Menk, Eliza M. Merrill, Evelyn B. Miller, Isabelle G. Mittelstadt, Donald F. MonFreda, Luke Z. Morton, Caleb Nye, Trinity Nye, Finn O’Brien, Cody J. O’Neil, William J. Oates, Maxwell J. Opton, Cole B. Otley, Mason V. Otley, Binney G. Patton, Sage J. Pecor, Anna L. Pelkey, Hannah O. Postlewaite, Jake Potter, Nikolai M. Pughe, Caroline F. Reynolds, Stuart G. Robinson, Jason P. Rosner, Molly F. Rubin, Benjamin M. Sampson, Rayona T. Silverman, Erik D. Simkins, Sohaila C. Shiffert, Claire M. Smith, Olivia St.Peter, Celilo B. Swain, Kennady R. Sweeney, Lila S. Taylor, Grace E. Thorburn, Konstantin J. Thurber, Jasmin Y. Townsend-Ng, Aidan P. Trus, Kalin Turner, Benjamin Vincent, Taylor N. Vincent, Jazmyn Walker, Ryan Walker, Grace N. Washburn, Benjamin L. Wetzell, Fritz J. Wetzell, Ryan Winegar, Eden G. Wright, Thomas D. Wright, Calvin H. Wuthrich